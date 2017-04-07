Завтра будет дождливо

2017-04-07 13:25 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Oxu.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью в отдельных частях полуострова возможен кратковременный дождь. Местами ожидается слабый туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-9, днем 15-20, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, возможны грозы, в горных территориях – снег. Ветер западный, временами с усилением. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 18-23, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что вслед за продолжавшимися несколько дней умеренными погодными условиями, вечером 9 апреля, начиная с западных районов, погодные условия изменятся. До 11 апреля будут нестабильные погодные условия, местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха постепенно опустится на 4-7 градусов.

Н.О.