Эстония предлагает Азербайджану свой опыт создания е-гражданства

2017-04-07 13:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Эстония предлагает Азербайджану свой опыт по созданию электронного гражданства, сообщил в пятницу журналистам министр госуправления Эстонии Михаил Корб по итогам прошедшего в Баку третьего заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Корба, перспективы сотрудничества в этой сфере стали одним из ключевых моментов при обсуждении с азербайджанской стороной вопросов развития сотрудничества в сфере информационных технологий.

"Мы делились своим опытом внедрения услуг е-резидентства и е-гражданства. Это значит, что человек независимо от местонахождения может стать резидентом Эстонии и воспользоваться услугами эстонского правительства в полном объеме. Например, совершать банковские операции, предоставлять банковские документы и т.д. Этим опытом мы делились с Азербайджаном, и я так понимаю, что здесь также планируется внедрить аналогичную услугу",- сказал Корб.

(Автор: Гусейн Велиев)