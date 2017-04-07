Турция поддерживает операцию США в Сирии - глава МИД

2017-04-07 13:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает нанесение флотом США ракетного удара по авиабазе в Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, США проинформировала Турцию до начала этой операции.

Глава турецкого МИД, также сообщил о возможности новых потоков сирийских беженцев в Турцию.

Чавушоглу выступил также за расширения зон безопасности в Сирии.

Вооруженные силы США ранее запустили свыше 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по одной единственной цели - аэродрому в провинции Хомс, с которого, по данным американской разведки, была начата предполагаемая химатака.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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