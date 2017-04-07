Новые правила сертификации учителей представлены в Кабинет Министров

2017-04-07 14:00 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, министерство подготовило в связи с этим правила и для внесения изменений в законодательство обратилось в Кабинет Министров: «Если правила утвердят, будет внесено изменение в законодательство. Тогда мы проведем сертификацию учителей. После этого будет рассмотрен вопрос регулирования трудовых отношений с этими учителями. Естественно, не прошедшие сертификацию учителя не смогут работать в учебном заведении».

Э.Багиров подчеркнул, что в настоящее время решение о том, какие учителя будут участвовать в сертификации, не принято. По его словам, этот процесс охватит не всех учителей: «Конечно, в первую очередь будет выбрана одна определенная группа. Потому что прохождение сертификации сразу всеми 150 тысячами учителей невозможно. Лица, не имеющие документ государственного образца и принятые на работу вне конкурса, не смогут принять участие в диагностическом оценивании и сертификации. Сертификация – это одна из мер, принимаемых на основании Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике. Будет ли проводиться после этого аттестация, неизвестно. Потому что сначала нужно приступить к сертификации учителей».