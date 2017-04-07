Глава парламентской комиссии ИРИ: «Иран и Россия не будут спокойно наблюдать за ударами США по Сирии»

2017-04-07 14:28 | www.apa.az | 2

«Иран и Россия не будут спокойно наблюдать за бессмысленной атакой правительства Трампа на Сирию».

Как сообщает тегеранское бюро АПА со ссылкой на официальный сайт парламента Ирана, об этом заявил председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Исламского совета Ирана Алаиддин Боруджерди.

«Весь мир знает, что сирийцы по соглашению с ООН сдали все химическое оружие. Значит в распоряжении сирийского правительства нет химического оружия. С другой стороны, химическое оружие обычно используется, когда армия чувствует, что потерпит поражение. Действия сирийской армии успешные, она освободила Алеппо, находится на пути к освобождению других территорий. Почему побеждающая в войне сторона должна предпринимать такой шаг? У сирийской власти на самом деле даже нет химического оружия», - подчеркнул он.





А. Боруджерди сказал, что террористы и до этого не гнушались использовать химическое оружие: «Заявления о наличии у правительства Асада химического оружия и использовании его необоснованны. Это лишь повод для терпящих поражение в Сирии последние 6 месяцев США и их европейских союзников. Они, включив пропагандистскую машину, хотят отвлечь мировую общественность и вынести вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН».