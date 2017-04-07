Астрономы нашли потенциально обитаемую планету

2017-04-07 13:40 | www.oxu.az | 2

Научные сотрудники из немецкого Института астрономии имени Макса Планка нашли экзопланету с атмосферой земного типа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.news, экзопланету обнаружили при помощи телескопа ESO. На данный момент найденная планета признана одной из наиболее вероятных для возникновения жизни.

Обнаруженная экзопланета GJ 1132b вращается вокруг красного карлика в южном созвездии Вела32b. Расстояние до Земли составляет 39 световых лет. Размер экзопланеты почти в полтора раза больше земного, а масса превышает массу Земли в 1,6 раз. Наблюдения астрономов показывают, что у экзопланеты присутствует плотная атмосфера земного типа: предположительно, с водой и метаном в составе.

Вместе с этим, белые карлики являются звездами, постоянно распространяющими опасное излучение. Из-за этого в их планетах не может существовать атмосфера, но у GJ 1132b она есть, что указывает на то, что экзопланета потенциально может быть обитаема на протяжениb уже нескольких миллиардов лет.

Н.О.