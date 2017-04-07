Туркменистан потратил $5 млрд на подготовку к Азиатским Играм - президент

2017-04-07 14:33 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан потратил 5 миллиардов долларов в период подготовки к V Азиатским Играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу в городе Туркменбаши на открытии в национальной туристической зоне "Аваза" Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: Международное спортивное сотрудничество во имя мира и развития", передает корреспондент Trend.



Решение о проведении Азиатских игр, которые пройдут 17-27 сентября в Ашхабаде, было принято в ноябре 2010 года, сказал глава государства. За это время на территории в 157 гектаров было построено около 40 объектов, в том числе 16 крупных сооружений для проведения соревнований по различным видам спорта.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что Ашхабад ожидает участия около шести тысяч атлетов из 62 государств, которые будут соревноваться по 21 видам спорта. В целом же столица Туркменистана примет около 30 тысяч гостей, включающих представителей многих международных спортивных движений, а также многочисленных СМИ.



Предстоящие станут первыми соревнованиями в истории Азиатских Игр, которые будут проведены в Центральной Азии. Это, по мнению главы государства, является знаком высокого доверия к Туркменистану, признанием его заслуг в деле развития мирового спортивного движения. "Мы приложим все необходимые усилия, чтобы Азиатские Игры прошли на самом высоком уровне", - добавил президент Бердымухамедов. Проведение Международного спортивного конгресса глава государства назвал важным шагом в совместной деятельности по подготовке сентябрьских Азиатских Игр.