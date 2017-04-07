В "Бакинском марафоне-2017" ожидается участие до 10 тысяч человек (ФОТО)

2017-04-07 14:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Седьмого апреля состоялась пресс-конференция Организационного комитета «Бакинский марафон-2017».

Директор компании “Sport Marketing Group” Аяз Ахмедов предоставил общую информацию о процессе регистрации для участия в "Бакинском марафоне-2017", который будет организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева 30 апреля, тренингах и подготовке к соревнованию.

Он отметил, что цель марафона остается неизменной - оказание поддержки развитию спорта, пропаганда здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

«Нам хотелось бы, чтобы участники и в этом году разделили с нами данные цели», - сказал он.

Ахмедов подчеркнул, что марафон проводится под девизом «Победи ветер!».

«Процесс регистрации для участия в марафоне начался 10 февраля и продолжится до 20 апреля», - сказал он.

По его словам, для участия в марафоне до 7 апреля регистрацию прошли 6 385 человек.

«В марафоне в этом году ожидается участие до 10 тысяч человек, в том числе до 2 тысяч иностранных участников», - сказал Ахмедов.

Он сказал, что награждение победителей в соревновании «Бакинский марафон-2017» будет проводиться в двух категориях – среди мужчин и женщин.

Обладатель первого места в каждой из категорий получит награду в размере 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, третьего места - 1000 манатов, подарки, а также будут вручены медали и сертификаты. «Кроме того, шестерым участникам марафона, занявшим 4, 5 и 6 места (по два участника в мужской и женской категориях), будут вручены билеты для путешествия на двоих с возможностью выбора европейской страны. Обладателям 7 и 8 мест спонсорами будут вручены различные подарки, 9 и 10 места - подарочный купон на 100 манатов», - сказал он.

Принявший участие в пресс-конференции победитель "Бакинского марафона-2016" Намиг Асадов отметил важное значение соревнований, сказав, что подобные соревнования организуются в самых больших городах мира. «Очень радует, что такое соревнование проводится и в Баку. До этого соревнования я не пробегал 21 километр, но хотел это сделать, и победил. Самыми трудными для меня были последние 3 километра», - сказал он.

Асадов сказал, что для тех, кто прошел регистрацию для участия в марафоне, дважды в неделю проводятся тренировки. «К тренировкам могут присоединиться все участники. Участвующих в тренировках много. Мы ведем пропаганду среди студентов университетов, и видим их большой интерес к марафону», - сказал он, выразив надежду, что история этого марафона будет долгой.

Затем на пресс-конференции выступили спонсоры марафона.

Директор являющейся официальным дилером автомобилей “Alfa Romeo” компании “Avtolux Azerbaijan” Ибрагим Ахмедов отметил, что компания “Avtolux Azerbaijan” всегда поддерживает здоровый образ жизни. Он подчеркнул, что компания горда тем, что спонсирует марафон.

«Мы горды, что вносим свой вклад в проведение и развитие этого марафона. Мы стараемся уверить участников в том, что здоровый образ жизни очень важен для достижения целей. Наряду с физической силой, в этом соревновании важно продемонстрировать и веру. Присоединившись к этому марафону, наша компания старается достойно выполнить социальную ответственность», - сказал он.

Директор бакинского представительства «Турецких авиалиний» Сейфулла Ильяс довел до внимания, что представляемая им организация придает большое значение развитию спорта. Он сказал, что «Турецкие авиалинии» были спонсором многих спортивных соревнований в мире. «Мы не упустили из внимания и то значение, которое придает спорту Азербайджан, и гордимся поддержкой, оказываемой этому марафону», - сказал он.

Как сказал менеджер по коммуникациям по Кавказскому и Центральноазиатскому региону компании “Coca-Cola” Эльшад Фарзалиев, “Coca-Cola” известна как компания, поддерживающая спорт как здоровый образ жизни. Он отметил, что “Coca-Cola” всегда поддерживала развитие спорта в Азербайджане. Фарзалиев подчеркнул, что первый Бакинский марафон прошел успешно, и выразил уверенность в том, что нынешний марафон будет еще успешнее. «Марафоны играют важную роль также в популяризации городов в мире», - сказал он.

Фарзалиев подчеркнул, что компания “Coca-Cola” будет обеспечивать участников марафона водой, и осуществлять перевозку их багажа на своих грузовых автомобилях.

По его словам, к этому марафону присоединятся также все сотрудники компании “Coca-Cola”.

До марафона, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева, остаются считаные дни, сказала выступившая на пресс-конференции директор департамента стратегического планирования и маркетинга “Azər Türk Bank” Лейла Мамедова.

«Мы гордимся тем, что находимся в числе спонсоров такого важного мероприятия. Мы очень рады, что участвуем в пропаганде здорового образа жизни в Азербайджане», - сказала она.

По словам Мамедовой, к марафону присоединятся более 300 сотрудников банка.

Главный исполнительный директор являющейся одним из спонсоров марафона компании “Huawei Azərbaycan” Джао Зежун, сказал, что представляемая им компания реализует ряд проектов в Азербайджане. «Компания “Huawei Azərbaycan” осуществляет проект «Прекрасный Азербайджан», стараясь показать миру красоты страны», - сказал он.

Он отметил, что Бакинский марафон – важное мероприятие. «Цели этого мероприятия совпадают с целями проекта «Прекрасный Азербайджан», и мы гордимся тем, что оказываем поддержку этому марафону», - сказал Джао Зежун.

Затем были озвучены вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос об участии в марафоне вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, директор департамента по связям с общественностью Фонда Гейдара Алиева Гюльшан Алиева отметила, что Лейла Алиева также находится в числе участников, которые прошли регистрацию. «Конечно, мы сейчас не можем сказать, будет ли участвовать Лейла Алиева, но она среди участников, прошедших регистрацию», - сказала Алиева.

Отметим, что марафон проводится при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского Олимпийского стадиона. Исполнителем проекта является компания “Sport Marketing Group”. Процесс регистрации начался 10 февраля и продолжится до 20 апреля.

В марафоне могут участвовать все лица старше 16 лет – граждане Азербайджана и других стран.

Пункты регистрации функционируют в торговых центрах “28 Mall”, “Port Baku Mall” и “Gənclik Mall”. Пункты открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. Желающие пройти онлайн-регистрацию могут посетить сайт “Бакинского марафона - 2017” www.bakumarathon.az

Сумма взноса для физических лиц, желающих участвовать в соревновании, определена в размере 20 манатов. Корпоративные участники (от каждой компании как минимум 5 участников) должны внести 100 манатов за каждого участника.

Поскольку участие студентов в полумарафоне будет оплачено Фондом Гейдара Алиева, студенты при регистрации вносить оплату не будут.

На марафон приглашены и почетные участники, среди которых будут известные общественно-политические деятели, представители искусства и спортсмены.

Оргкомитет "Бакинского марафона-2017" дважды в неделю организует бесплатные тренировки для участвующих в марафоне. Каждую субботу тренировки проводятся в закрытом помещении (в магазине спорттоваров “Go Sport” в торговом центре “Gənclik Mall”), а в воскресенье – на открытом воздухе (в Национальном Приморском парке и перед Центром Гейдара Алиева). На тренировках участники марафона вместе с победителем "Бакинского марафона-2016" Намигом Асадовым делают различные упражнения на разминку и растяжку, узнают о подготовке к забегам на длинные и короткие дистанции.

Лица, прошедшие регистрацию для участия в марафоне, могут принять участие в тренировках, проводимых каждую субботу и воскресенье.

Марафон, который пройдет 30 апреля, охватит расстояние в 21 километр, стартовав от Площади Государственного флага и завершившись перед Бакинским Олимпийским стадионом.

Фан-зона соревнований будет организована на Бакинском Олимпийском стадионе. Здесь предусмотрены специальные программы для участников и детей.

Партнерами и спонсорами "Бакинского марафона-2017" являются министерство образования, министерство транспорта, связи и высоких технологий, SOCAR, Общественное объединение IDEA, Общественное объединение “Региональное развитие”, “Azər Türk Bank”, “Турецкие авиалинии”, компании “GreenCar”, “Coca Cola”, “Huawei”, “Alfa Romeo” и магазин спорттоваров “GoSport”.

Напомним, что впервые Бакинский марафон был организован 1 мая 2016 года, и в нем участвовало более 7 000 человек.

Отметим, что на первом полумарафоне, организованном 1 мая 2016 года, регистрацию прошло более 7000 участников.

К первому марафону, в котором участвовала также вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, наряду с гражданами Азербайджана, присоединились до 500 иностранцев, живущих и работающих Азербайджане, а также представители функционирующих в Азербайджане посольств Испании, Франции, Казахстана, Украины, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, Чехии и других стран. К соревнованию также примкнули участники из Австрии, Германии, Испании, Франции, России, Великобритании, ОАЭ, Кении и других стран.