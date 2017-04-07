Минобороны России: Ждем от США пояснений

2017-04-07 14:34 | www.apa.az | 2

7 апреля из акватории Средиземного моря в районе острова Крит с двух эсминцев военно-морских сил США («Росс» и «Портер») был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» (провинция Хомс).

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом говорится в заявлении Минобороны России.

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, 6 находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены. По информации командования сирийской авиабазы, 2 сирийских военнослужащих пропали без вести, а также 4 - погибло и 6 получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров», - отмечено в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе – крайне низкая: «Данные действия американской стороны расцениваем как грубейшее нарушение подписанного в 2015 году Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечению безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного Меморандума.



Все выдвинутые США в качестве обоснования удара обвинения Дамаска о якобы нарушении Конвенции о запрещении химического оружия 2013 года – безосновательны.



Нами уже говорилось, что сирийские войска не применяли химического оружия. Ждем от США пояснений по наличию у них бесспорных, по их словам, доказательств, что химическое оружие в Хан Шейхуне применялось сирийской армией».