ВОЗ: Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека

2017-04-07 13:45 | www.oxu.az | 2

Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что число жертв химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун достигло 84, пострадали 545 человек.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Вот цифры, которые мы получили от нашего офиса, от управления здравоохранения в Идлибе: 84 жертвы, 545 раненых», - заявил на пресс-конференции пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

По его данным, 27 из погибших — дети.

Н.О