Ученые нашли причины возникновения мигрени

2017-04-07 13:50 | www.oxu.az | 2

Российские ученые связали возникновение мигрени с артериальной гипертонией и объяснили ее наследственными причинами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил журнал Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical.

Медики отметили, что пока сложно точно охарактеризовать связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и приступами головной боли, но она определенно существует. Есть неопровержимые доказательства того, что у страдающих от мигрени чаще встречается наследственная сердечная патология. Нужно относиться к этому внимательно, поскольку приступы могут вызвать серьезные последствия.

Такие выводы ученые сделали на основании опроса пациентов и экспериментов с добровольцами. Сосуды людей, подверженных приступам головной боли, острее реагируют на внешние раздражители, отметили ученые. Это приводит к их сужению или расширению, например, при охлаждении. Причем у тех, кто страдает от гипертонии, этот механизм действует иначе. Необычным показалось медикам и то, что женщины из-за своих физиологических особенностей намного меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, но мигрени у них встречаются чаще.

Напомним, ученые назвали основные признаки того, что организму не хватает воды. Это очень важно знать каждому человеку. Правильный водный баланс необходим для нормальной жизни, но все люди отличаются друг от друга. Различны и нормы потребления жидкости.

Н.О.