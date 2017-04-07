Президент Туркменистана и руководитель Олимпийского Совета Азии обсудили сотрудничество

2017-04-07 14:46 | www.trend.az | 2

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Олимпийского Совета Азии (ОСА) шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, прибывшего в Туркменистана для участия в международном спортивном конгрессе.

Гость поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с Всемирным днём здоровья. Как подчеркнул шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, благодаря огромному вниманию, уделяемому главой государства развитию данной сферы, туркменская столица и Аваза становятся местом проведения престижных международных мероприятий, спортивных состязаний. Свидетельством всё возрастающего авторитета страны на мировой арене служит и тот факт, что Ашхабад был выбран местом проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Национальная туристическая зона «Аваза», продолжил руководитель ОСА, впечатлила его природой и архитектурными сооружениями, созданными здесь условиями для комфортного отдыха и занятий спортом. Подчеркнув, что он впервые находится на туркменском берегу Каспия, гость заявил, что этот уголок Туркменистана, где проходит нынешняя встреча - наглядное подтверждение успешности проводимых масштабных преобразований.

Туркменский лидер с удовлетворением констатировал плодотворный характер взаимодействия с Олимпийским Советом Азии. Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан привержен высоким гуманистическим идеалам Олимпийского движения и курсу на дальнейшее расширение регионального и международного сотрудничества, отвечающего целям общего благополучия.

Поздравив руководителя ОСА с Всемирным днём здоровья, глава государства отметил значение этого праздника. Нынешний год в Туркменистане проходит под девизом «Год здоровья и воодушевлённости», продолжил президент, подчеркнув, что всемерная забота о здоровье нации, развитии массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения – выступают в числе приоритетов государственной политики.

Гурбангулы Бердымухамедов рассказал шейху Ахмаду Аль-Фахад Аль-Сабаху о проекте по формированию морского курорта на туркменском побережье Каспия, знаменитом чистой морской водой, мягким климатом, минеральными источниками и лечебными грязями, отметив, что эта территория весьма благоприятна для развития санаторно-курортного отдыха и туризма.

Знакомя с основными этапами реализации данного проекта, глава государства подчеркнул, что за последние годы здесь вырос целый комплекс отвечающих мировым стандартам фешенебельных отелей, лечебно-оздоровительных центров, детских здравниц, коттеджных городков, яхт-клубов. Президент Туркменистана подчеркнул, что в ближайшей перспективе в Авазе предусматривается возвести новые объекты, спортивные комплексы, гольф-клубы и др.

Шейх, Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах отметил, что он, как и его коллеги весьма впечатлены оригинальным архитектурным стилем объектов и неординарными дизайнерскими решениями, гармонично сочетающими современные тенденции и национальные традиции. Высокий организационный уровень нынешнего форума, торжеств по случаю Всемирного дня здоровья, качество спортивных объектов, в том числе Олимпийского городка и вводимого в строй нового спортивного комплекса «Аваза» – красноречивое подтверждение того, какое важное значение придаётся в Туркменистане развитию физкультурно-оздоровительного движения и спорта.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель ОСА обменялись мнениями по вопросам развития партнёрства, особый акцент был сделан на подготовке к Азиаде, которая станет самой масштабной в истории этих Игр. Туркменистан предпринимает все необходимые меры, чтобы на высоком уровне принять V Азиатские игры, сказал глава государства, назвав в их числе строительство объектов столичного Олимпийского городка, развитие волонтёрского движения в стране, налаживание обмена опытом с известными в мире спортивными федерациями и ведущими медиа-службами.

В целом, ответственный и инициативный подход, демонстрируемый Туркменистаном к организации и проведению V Азиатских игр, призван обеспечить их несомненный успех, отметил гость. Безусловно, продолжил руководитель ОСА, эти спортивные состязания станут ярким и запоминающимся событием и будут содействовать популяризации спорта.