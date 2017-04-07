Ашхабад готов провести спортивные состязания мирового масштаба - глава Госкомитета

2017-04-07 14:47 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готов проводить спортивные мероприятия не только континентального, но и мирового масштаба. Об этом сказал председатель Госкомитета по спорту Тойлу Комеков в пятницу в городе Туркменбашы на Международном спортивном конгрессе "Азиада-2017: Международное спортивное сотрудничество во имя мира и развития", - передает корреспондент Trend.



Многие международные эксперты, ознакомившиеся с подготовкой к Азиаде, говорят о готовности Ашхабада к проведению массовых спортивных состязаний мирового уровня, сказал Комеков. По словам председателя Госкомитета, вся введенная в строй спортивная инфраструктура отвечает высоким мировым стандартам. В преддверии подготовки к намеченным на 17-27 сентября V Азиатским Играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде введен в строй и новый международный аэропорт, на строительство которого затрачено около 2 миллиардов долларов, сказал Комеков.



Председатель Госкомитета сообщил, что президент Туркменистана проводит в стране политику поощрения спорта и физкультуры и сотрудничества в этой области. Ашхабад первым в Центральной Азии удостоен права проведения Азиатских Игр, что является результатом успешной внешней политики Туркменистана по превращению страны в "центр дружбы и мира", сказал глава Госкомитета.



Комеков сказал, что в рамках национальной программы по продвижению здорового образа жизни и физической культуры, в различных регионах Туркменистана строятся более 50 тысяч спортивных сооружений. Одним из крупных подобных объектов является вводимый в пятницу с участием президента Туркменистана в строй новый Спортивный комплекс "Аваза".