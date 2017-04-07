Азербайджан и Эстония заинтересованы во взаимных инвестициях - AZPROMO (ФОТО) (версия 2)

2017-04-07 14:54 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 11.48

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован во взаимном инвестиционном сотрудничестве с Эстонией, сказал в пятницу глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов, выступая на азербайджано-эстонском бизнес-форуме.

"Мы очень заинтересованы в присутствии азербайджанских товаров на эстонском рынке. Кроме того, для нас представляет большой интерес взаимное инвестиционное сотрудничество с Эстонией. Также мы приглашаем эстонские компании воспользоваться этим бизнес-форумом и расширить свои связи с азербайджанскими предприятиями", - сказал Мамедов.

По словам главы AZPROMO, в настоящее время объем взаимных инвестиций на очень низком уровне.

"На сегодняшний день объем азербайджанских инвестиций в Эстонию составляет всего около 300-400 тысяч долларов. В свою очередь, Эстония вложила в экономику Азербайджана около одного миллиона долларов. Это очень низкий показатель", - сказал Мамедов.

Он также отметил, что показатели товарооборота между Азербайджаном и Эстонией не отражают существующий потенциал двусторонних отношений.

"В прошлом году объем товарооборота между нашими странами составил немногим более трех миллионов долларов. Это неудовлетворительный показатель, так как между нашими странами существует большой потенциал для расширения торговых связей", - сказал Мамедов.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Эстонией в январе-феврале 2017 года составил 541,13 тысячи долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного период прошлого года в 2,2 раза.

(Автор: Анвар Мамедов)