В Сирии не будут принимать решение об ответе на удар США без участия России

2017-04-07 14:56 | www.trend.az | 3

Посол Сирии в России Рияд Хаддад, говоря о возможном военном ответе Дамаска на удар крылатыми ракетами США по авиабазе в САР, заявил, что такое решение может быть принято в координации с РФ, передает РИА Новости.

"Все действия, координируются с Российской Федерацией, поэтому решение данного вопроса может идти только в координации сирийского правительства с Россией", — заявил РИА Новости сирийский дипломат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.