Rusya'dan Türkiye'ye buğday ihracatı açıklaması

2017-04-07 15:51 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich, Rusya ve Türkiye buğday sınırlamaları konusunda iki hafta içinde görüşme yapacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya ve Türkiye'nin Rusya buğdayına uyguladığı kısıtlamalar hakkında iki hafta içerisinde görüşme yapmayı planladıklarını belirtti.

Gazetecilere konuşan Dvorkovich, sınırlamaların mantıklı olmadığını söyledi.

Türkiye, Rusya'dan gelen buğday, mısır ve ayçiçeğine Mart ortasaından itibaren yüksek gümrük vergisi uygulayarak ithalatı askıya aldı.

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Ankara, Rusya'dan yapılan ithalata yönelik herhangi bir yasağı resmi olarak yalanlarken, Moskova ise atılan bu adımın ikili ilişkilerde engel oluşturduğunu belirtti.