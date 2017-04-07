Azer Turk Bank сократил сроки и повысил проценты по вкладам

2017-04-07 14:20 | www.oxu.az | 3

Azer Turk Bank с 17 марта по 1 мая 2017 года проводит «Весеннюю кампанию» по приему вкладов. Таким образом, Банк помимо внедрения новых краткосрочных видов вкладов, на срок кампании повысил ставку по вкладам в манатах до 15%.

Как сообщили в Банке, теперь Azer Turk Bank в зависимости от срока размещения и формы выплат процентов по вкладу - ежемесячных или в конце срока, предлагает по вкладам в национальной валюте 10-15% годовых. Несмотря на высокую процентную ставку, все виды депозитов, размещаемых в Банке, страхуются со стороны Фонда Страхования Вкладов.

Банк дарит клиентам, разместившим вклад, платежную карту с периодом обслуживания в 3 года для использования с целью снятия выплат по депозиту и личные нужды.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.