Путин проведет совещание с СБ РФ после удара США по базе в Сирии

2017-04-07 15:07 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание Совета безопасности РФ в связи с ракетным ударом США по авиабазе ВВС Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Президент работает в Москве. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал Песков журналистам.

"Можно сейчас уже сказать, что будет совещание проведено в связи с ракетными ударами, которые США ночью нанесли по Сирии", — подчеркнул он.