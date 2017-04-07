184 человека скоро станут победителями лотереи Unibank

2017-04-07 15:08 | www.trend.az | 3

А вы знаете, что у вас есть шанс выиграть 1000 манат? Что для этого нужно сделать?

Ничего сложного. Просто проводите свои ежедневные платежи через мобильное приложение Unibank Mobile, либо совершайте покупки с помощью карт Unibank.

Сделав всего лишь одну транзакцию, Вы получите шанс от Unibank выиграть до 1000 манат. Каждая транзакция, сделанная с помощью Вашей карты или посредством приложения Unibank Mobile, в размере от 10 манатов и выше, даст вам шанс попасть в список победителей лотереи.

Число победителей, «Весенней лотереи», которую проводит Unibank, составит 184 человека, а призовой фонд - 10 тысяч манатов.

Больше транзакций – больше шансов.

Шанс на участие в лотерее можно получить, пользуясь дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank.

Ниже приведен список операций, сделав которые с помощью мобильного приложения Unibank Mobile, Вы получаете шанс на участие в лотерее:

- Оплаты за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/ТВ услуги.

- Денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах.

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

1 человек - 1000 мнатов

3 человека - 500 манатов

30 человек - 100 манатов

50 человек - 50 манатов

100 человек - 20 манатов

Лотерея продлится с 4 марта по 10 апреля. Победителями будут клиенты, которые сделали транзакции именно в этом промежутке времени. Розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)