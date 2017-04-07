Готовятся новые правила по приему на работу учителей

2017-04-07 14:50 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане готовятся новые правила по приему учителей на работу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

Он заявил, что в этой сфере планируется ряд новшеств:

«Изменения будут в пользу учителей. В этом году мы ожидаем больше кандидатов на сдачу экзамена, так как число вакансий увеличится.

Глава пресс-службы Минобразования Джасарат Валехов отметил, что для кандидатов на пост директор школ в Баку будут проводиться тренинги.

«Кандидаты, успешно прошедшие тренинги в высших учебных заведениях, затем будут приглашены на собеседование в Управление образования», - отметил он.

Э.А.

