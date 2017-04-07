Лукашенко о том, почему не разрешается карабахский конфликт

2017-04-07 15:05 | www.oxu.az | 4

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Содружеству Независимых Государств стоит занять активную позицию по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

«Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему Донбасса в Украине… Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому, что разные интересы. А проблему решать надо», - заявил Лукашенко.

При разрешении данных конфликтов, как считает белорусский президент, необходимо исходить из интересов людей:

«В Нагорном Карабахе, что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай Бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому! Надо решить вот эти вопросы, которые лежат на поверхности в СНГ, прежде чем заглядывать в будущее. И, решая эти вопросы, мы увидим новые стратегические направления, по которым нам надо будет действовать».

Н.О.