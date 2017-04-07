Беларусь предлагает азербайджанским туристам курорты класса «люкс» по привлекательным ценам (ФОТО)

2017-04-07 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по туризму (НАТ) Беларуси подготовило пакет предложений по туристическим продуктам для желающих посетить эту страну граждан Азербайджана. Агентство предлагает азербайджанским туристам санаторно-курортное лечение в здравницах, медицинский туризм, экскурсионные туры с посещением знаковых мест: замков, агроусадьб, природных заповедников, а также промышленный туризм - экскурсии на действующие производства, спортивный туризм, сказала в пятницу Trend заместитель директора НАТ Елена Лихимович.

На открывшейся вчера в Баку XVI Азербайджанской международной выставке туризма и путешествий AITF-2017, Беларусь представлена отдельным стендом, где посетители смогут получить подробную информацию о туристической продукции страны.

На стенде, кроме турпродуктов НАТ, представлены возможности белорусских компаний, занятых санаторно-курортным оздоровлением, агротуризмом, а также нескольких ведущих турагентств Беларуси.

Азербайджанским туристам предлагается познавательный военно-исторический туризм, осмотр сохранившихся в Беларуси замков, а также санаторно-курортное оздоровление для различных возрастных категорий. Турагентства Беларуси предлагают также туры по экологическим маршрутам, в том числе в национальные парки, сказала замначальника Национального агентства.

По словам представителя НАТ, белорусские компании также предлагают свою помощь по организации спортивных мероприятий, приему спортивных команд.

Говоря о возможностях отдыха в Беларуси, Елена Лихимович отметила, что за последние годы в стране появилась новая туристическая инфраструктура, которая не уступает мировым курортам по уровню стнадартов, но гораздо привлекательней с точки зрения цены. Возрастает число объектов, курортов класса «люкс», не уступающих своим аналогам за границей.

Среди туристов, посещающих Беларусь особенно популярен отдых на таких курортах как, «Красный Бор» в Верхнедвинском районе, на Браславских озерах, комплексе «Николаевские пруды» в Могилевской области, санаторно-курортном комплексе «Плисса» в Витебской области, спортивно-оздоровительном комплексе «Фристайл» в Минске, санатории «Альфа Радон» в Гродненской области, а также посещения уникального этнокультурного агротуристического комплекса «Наносы-Новоселье» и многое другое.

«Азербайджанским туристам стоит обратить внимание на здравницы Беларуси: уровень медицинских услуг здесь сравним с европейским, а цены значительно ниже», - отметила Лихимович.

Азербайджанские туристы уже проявляют большой интерес к посещению Беларуси, сказала замначальника НАТ.

«В 2016 году Беларусь посетило больше 18 000 граждан Азербайджана. После прошлогоднего участия в выставке санаториев, число отдыхающих в них азербайджанских туристов увеличился в среднем на 15%, а в некоторых санаториях на 30%. Конечно, мы бы хотели еще больше увеличить этот поток», - сказала Лихимович.

По словам представителя Нацагентства по туризму, число туристов из Беларуси в Азербайджан также постепенно растет, и здесь возможно рассмотреть вариант перенаправления в Азербайджан отдыхающих в Беларуси туристов из третьих стран.

В четверг в Бакинском Экспо-центре открылась XVI Азербайджанская международная выставка туризма и путешествий AITF-2017 и XI Кавказская международная выставка оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов HOREX Caucasus-2017.

(Автор: Себа Агаева)