За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении

2017-04-07 15:30 | www.oxu.az | 3

Гражданин Армении задержан по подозрению в убийстве двух человек, тела которых с огнестрельными ранениями были обнаружены в багажнике машины в Подмосковье.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ГСУСК по Московской области.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в багажнике автомобиля в подмосковном селе Развилка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

«Благодаря грамотно спланированному комплексу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее неоднократно судимого 35-летнего гражданина Армении. Следствием установлено, что убийство совершено им после произошедшего с потерпевшими конфликта», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Н.О.