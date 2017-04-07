Ашхабад и Москва высоко оценивают двустороннее сотрудничество

2017-04-07 15:18 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Стороны рассмотрели текущие вопросы двусторонней повестки дня, дали высокую оценку российско-туркменскому сотрудничеству в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в контексте 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями. С участием российского капитала в Туркменистане зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер - в 2016 году прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)