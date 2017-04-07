Парламент Азербайджана утвердил документы, подписанные с Беларусью и Казахстаном

2017-04-07 15:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в пятницу утверждены два документа, подписанные с Беларусью и Казахстаном.

Это - «Соглашение между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты населения Беларуси по применению Соглашения от 21 ноября 2013 года «О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством Беларуси» и «Обмен нотами между МИД Азербайджана и МИД Казахстана о внесении изменений и дополнений в статью пять Договора «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам между Азербайджаном и Казахстаном», подписанный в Алматы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)