Silk Way Airlines пополнила флот еще одним грузовым самолетом Boeing 747-8F (ФОТО)

2017-04-07 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония прибытия нового самолета Boeing 747-8F, принадлежащего азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way Airlines.

Согласно сообщению авиакомпании, на мероприятии приняли участие президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров, президент Silk Way Holding Заур Ахундов, чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута, руководитель экономического отдела посольства США в Азербайджане Картер Уилбур и др.

Прибывший самолет стал для Silk Way Airlines уже десятым самолетом типа Boeing и пятым Boeing 747-8F, который будет эксплуатироваться авиакомпанией.

Таким образом, прибытие самолета ознаменовало успешное завершение первого этапа крупномасштабной программы сотрудничества Silk Way Airlines с корпорацией Boeing.

Общая стоимость приобретенных воздушных судов в рамках программы составила порядка одного миллиарда долларов, что является крупнейшим проектом в истории развития и деятельности азербайджанских частных предприятий.

Следует также отметить, что с 2005 года авиакомпания Silk Way Airlines активно развивает и укрепляет деловые отношения как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США. Авиакомпания Silk Way Airlines является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан.

Поставка нового авиалайнера даст возможность Silk Way Airlines расширить географию полетов, увеличить объемы перевозимых грузов, охватить новые сегменты рынка авиаперевозок. Это также позволит авиакомпании уменьшить эксплуатационные расходы совокупного парка воздушных судов и, как следствие, обеспечить увеличение доходности в целом.

С расширением парка воздушных судов, наряду с существующими прямыми регулярными грузовыми рейсами из столицы Азербайджана в города Нью-Йорк, Чикаго, Милан, Люксембург, Франкфурт, Стамбул, Дубай, Сеул, Гонконг и Шанхай, авиакомпанией Silk Way Airlines планируется открытие новых рейсов в Токио, Джибути, Найроби и Дакку.

В течение последних 10 лет Международный аэропорт Гейдар Алиев превратился в крупный логистический центр (хаб) грузовых авиаперевозок. Сегодня гражданская авиация Азербайджана заявила себя как официальный авиаперевозчик проекта Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад.

Приобретение новых широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 747-8F, прекрасно зарекомендовавших себя на рынке грузоперевозок, является важной частью претворения данной стратегии в жизнь.