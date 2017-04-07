Обнародовано число избирателей в Азербайджане

2017-04-07 16:46 | www.apa.az | 3

В Азербайджане продолжается процесс уточнения списков избирателей.

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня председатель ЦИК Мазахир Панахов во время проведенного Центральной избирательной комиссией заседания.

По его словам, процесс уточнения списков избирателей должен завершиться до мая: «В течение 10 дней неформальный процесс уточнения списков избирателей должен быть завершен. Официально процесс завершится в конце мая. До сегодняшнего дня проблем со списками избирателей у нас не было».

Председатель ЦИК назвал число избирателей в Азербайджане согласно проведенным до сегодняшнего дня подсчетам: «На данный момент в Азербайджане 5 миллионов 163 тысячи 927 избирателей. Это на 36 тысяч 816 человек больше, чем в прошлом году».