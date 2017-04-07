В Хыналыге в школе произошла драка с участием директора

2017-04-07 15:46 | www.oxu.az | 3

В Губе проникший в школу во время занятий мужчина избил учащегося и нанес ему травму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в полной средней школе-интернате имени Руфата Кельбиева в селе Хыналыг.

Так, проникнув в школу, местный житель Акперов Афган Эльхан оглу без разрешения зашел в класс и, накричав на 17-летнего ученика Магомеда Исмаилова, приказал ему встать. Когда А.Акперов попытался ударить школьника ногой, М.Исмаилов схватил его за ногу. А.Акперов упал. Встав на ноги, мужчина схватил Магомеда за горло и стал душить. В это время в класс зашел директор школы Юсиф Демиров. Директору не удалось вырвать М.Исмаилова из рук А.Акперова. На крики собрались и другие педагоги школы, которые с трудом оттащили Афгана от Магомеда.

От удушья учащемуся стало плохо, он потерял сознание.

Родители Магомеда проинформировали правоохранительные органы о случившемся.

Факт расследуется отделением полиции Губинского района.

Э.А.

