Путин созвал Совбез по Сирии

2017-04-07 15:55 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии после ракетного удара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялось детальное обсуждение ситуации, сложившейся в Сирии после нанесения США ракетных ударов», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, «действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву».

«На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом», - отметил Песков.

«Также было выражено сожаление в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений, который был нанесен в связи с произведенными ударами по объектам Сирии», - добавил он.

По словам пресс-секретаря, «обсуждались также различные вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержанию антитеррористической операции Вооруженных сил Сирии».

Н.О.