В Вене открылась персональная выставка «Landscaped» талантливой азербайджанской художницы Аиды Махмудовой (ФОТО)

2017-04-07 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Центре азербайджанской культуры в Вене открылась персональная выставка «Landscaped» талантливой азербайджанской художницы Аиды Махмудовой.

Экспозиция, состоящая из живописных полотен, являющихся плодом кисти молодой художницы, вызвал большой интерес ценителей искусства, посетивших выставку.

Открывшая мероприятие, в котором приняли участие представители австрийской общественности, деятели искусства, сотрудники дипломатического корпуса и наши соотечественники, директор Центра азербайджанской культуры Лейла Гасымова рассказала о творчестве молодой художницы Аиды Махмудовой.

Было сообщено, что Аида Махмудова родилась в Баку, в 2006 году окончила факультет живописи Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Сегодня ее произведения представляются на мировом уровне. Персональные выставки художницы «Умвельт», «Элизиум», «Мимоходом»,«Внутренний мир» проходили в различных городах мира. Творчество художника разносторонне, охватывает различные жанры – от живописи, фотографии до видео-инсталляций и произведений, выполненных в различной технике.

В живописных циклах различной тематики Аида Махмудова отражает воспоминания и ностальгические чувства. Произведения дают возможность увидеть постоянно и стремительно меняющийся фон – природу Азербайджана, лирическую атмосферу городской жизни. Размещая на переднем плане местные пейзажи, зачастую не привлекающие внимания и даже забытые, автор отражает красоту родной страны.

До настоящего времени австрийские ценители искусства могли познакомиться с произведениями Аиды Махмудовой на выставке «Полет в Баку. Современное искусство Азербайджана» в 2013 году и на ярмарке современного искусства «VIENNAFAIR The New Contemporary» в 2014 году. «Landescaped» - первая персональная выставка молодой художницы, открывшаяся в Австрии.

Было отмечено, что параллельно с художественным творчеством Аида Махмудова успешно реализует различные проекты в сфере искусства. Она учредитель и художественный руководитель Пространства современного искусства «YARAT», созданного в 2011 году. «YARAT» занимается пропагандой современного азербайджанского искусства внутри страны и на международном уровне.

Проживающие в Вене молодые музыканты Жаля Расулова (фортепиано), Фарид Фейзуллаев (скрипка) и Антонио Чорбаджийский (виолончель) выступили на мероприятии с музыкальной программой, включающей произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Выставка продлится до 23 мая.