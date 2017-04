Первый азербайджанский мистический триллер "Ханнас" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане снят фильм в мистическом жанре под названием "Xənnas" ("Ханнас"), сообщил Trend Life автор идеи проекта, главный продюсер и режиссер-постановщик картины Эльвин Абдулла.

Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Скажи, что: “Я ищу прибежища у Господа людей.” (1)

Властелина людей. (2)

(Ищу прибежища) у Бога людей. (3)

От зла искусителя Ханнаса (тайного шёпота). (4)

(Ханнас), который подвергает искушению сердца людей. (5)

(Я ищу прибежища у Господа, Властелина и Бога людей) от людей и джинов (бесов). (6)

Cюжет фильма "Xənnas" : На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же сон. Возвращаясь со дня своего рождения, он со своей супругой и друзьями решили посетить дом, принадлежащий его семье. Это было подвальное помещение, которое осталось еще с советских времен, и было похоже на заброшенный дом. Подвал оказался местом для незваных гостей с темной историей. Илькин узнал о проклятом доме, в котором несколько лет тому назад его дедом было совершено много грехов, и понял, что его сюда привел сатана. У него только один выход...

В главных ролях: Горгуд Джафар, Туркай Джафарли, Парвин Абиева, Наргиз Алиева, Хикмет Рагимов, Зарина Гурбанова и Земфира Абдулсамедова.

Фильм будет представлен зрителям с 4 мая в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)