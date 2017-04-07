Председатель ЦИК обратился к политическим партиям

2017-04-07 16:51 | www.apa.az | 2

«19 политических партий все еще не представили финансовые отчеты».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Он отметил, что одной из причин возникновения такой проблемы является завершение срока полномочий председателей ряда партий: «В соответствии с законодательством эти партии должны переизбрать председателя. Лицо, имеющее законные полномочия, должно представить отчет. Мы подождем, чтобы все партии представили финансовые отчеты».

М.Панахов отметил, что хотя председатель Единой коммунистической партии скончался, эта партия представила финансовый отчет: «Осталось 19 партий и полномочия председателей некоторых из них завершились. Я еще раз обращаюсь к политическим партиям, представьте финансовые отчеты. Что касается подписей под финансовыми документами, пусть представят их, после чего мы выразим свое отношение к степени полномочности этой подписи».

Отметим, в Азербайджане зарегистрированы 55 политических партий. Согласно законодательству ежегодно до 1 апреля партии должны представить в ЦИК финансовый отчет о деятельности в истекшем году.