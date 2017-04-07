В Москве эвакуируют посетителей ТЦ

2017-04-07 16:02 | www.oxu.az | 3

В московском торговом центре «Афимолл» на Пресненской набережной эвакуируют посетителей после того, как в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.news.

«В дежурную службу 02 позвонил, предположительно, несовершеннолетний и сообщил, что в торговом центре находится бесхозный, подозрительный предмет», - заявил RT дежурный МВД по Москве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют помещение ТЦ.

Н.О.