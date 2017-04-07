В конце недели в Азербайджане ожидается резкое изменение погоды

2017-04-07 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь, временами слабый туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем - 15-20 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 45-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, грозы, в горных районах прогнозируется снег. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Ночью 3-8, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

Вечером 9 апреля на территории Азербайджана начиная с западных районов установится нестабильная погода, которая сохранится до второй половины вторника, временами будут идти дожди, в горных районах снег, местами сильный, ожидаются грозы, град. Ветер западный, местами порывистый, температура воздуха постепенно снизится на 4-7 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)