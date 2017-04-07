Центр выходцев из Азербайджана "АзИз" вручил почетные грамоты бакинским школьникам и педагогам (ФОТО)

2017-04-07 15:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Бакинской средней школе №23 имени Тахира Гасанова руководству, педагогам и учащимся учебного заведения были вручены почетные грамоты Центра выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль-Азербайджан), сообщает Trend Life.

Отметим, что средней школой №23 имени Тахира Гасанова был реализован проект Xocalıya səs verək, посвященный Ходжалинскому геноциду.

В проекте приняли участие учащиеся старших классов школы (7, 8, 9, 10, 11 классы) - они связались с представителями азербайджанских диаспор различных стран, узнавали о мероприятиях, посвященных Ходжалинскому геноциду, а также сами демонстрировали слайды, вели подготовку проектов. Так, ученики 9А класса школы №23 выбрали для реализации проекта государство Израиль.

По словам заместителя директора по воспитательной работе школы Эльзы Оруджевой, это была полностью инициатива школьников, они сами налаживали связи, и всесторонне подошли к реализации данного проекта.

На мероприятии директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поприветствовала педагогов и учащихся школы, и рассказала о деятельности Центра выходцев из Азербайджана "АзИз".

"В течение 10 лет мы каждую неделю проводим мероприятия, посвященные Азербайджану, его культуре, истории, традициям, известным личностям. Мы тронуты, что учащиеся школы приняли участие в данном проекте. Это значит, что педагоги и родители воспитали их правильно - в патриотическом духе, в духе интернационализма и братских взаимосвязей с разными странами", - отметила директор культурного центра.

Обращаясь к школьникам, Егяна Сальман подчеркнула важность воспитания подрастающего поколения в духе открытости миру. "Вы растете в современном, глобализирующемся мире и вам нужно расширять границы своих знаний, рада, что вы делаете правильные шаги в этом направлении. Очень надеюсь, что в будущем вы посетите Израиль и увидите какая это замечательная страна, такая же дружелюбная и толерантная как Азербайджан", - сказала Сальман.

Далее состоялось вручение почетных грамот "За воспитание учеников в духе патриотизма и интернационализма": почетные грамоты были вручены директору школы Юлии Керимовой, а также педагогам Гюльтекин Ибрагимовой (классный руководитель 9А класса) и Хаджар Ибрагимовой (педагог истории).

"За вклад в сохранение и развитие международных связей между Израилем и Азербайджаном" почетные грамоты были вручены ученикам 9А класса - Кямрану Иманову, Джану Мехеммеди Рза, Фатиме Джавадлы, Тахмине Мамедзаде, Илькину Набиеву, Джавиду Расулзаде.

В заключение директор учебного заведения Юлия Керимова рассказала работе учащихся над проектом, подчеркнув, что проведение сегодняшнего мероприятия означает, что это важно не только для граждан Азербайджана, но также для проживающих в других странах азербайджанцев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)