Начался суд по делу Али Инсанова

2017-04-07 17:01 | www.apa.az | 3

В Гарадагском районном суде состоялось подготовительное заседание по делу находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщает АПА, процесс под председательством судьи Рашада Мустафаева прошел без участия журналистов.

Адвокаты А.Инсанова Тогрул Бабаев и Агавейс Шахверди подали ходатайства, назвав обвинение безосновательным. Они потребовали выпустить А.Инсанова на свободу и закрыть уголовное дело.

А.Инсанов в свою очередь сказал, что не согласен с обвинениями.

Суд не удовлетворил ходатайства.

Заседание назначено на 12 апреля.

Напомним, в прошлом году отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.