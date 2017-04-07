Азербайджанцы Казахстана обратились к министру юстиции России в связи с ВАК

2017-04-07 17:03 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, в обращении говорится:

«Уважаемый Александр Коновалов, мы, проживающие в Республике Казахстан азербайджанцы, очень обеспокоены информацией о прекращении деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса. Неясность причины этого вопроса еще больше беспокоит нас».

Напомнив о тесном сотрудничестве с ВАК, наши соотечественники в Казахстане подчеркнули, что организация служила интересам двух дружественных стран – России и Азербайджана: «ВАК на протяжении многих лет играл и играет важную роль в обмене культурными и духовными ценностями между дружественными странами.

Распространившаяся новость о закрытии ВАК вызывает обеспокоенность в то время, когда Азербайджанская Республика и ее президент Ильхам Алиев проводят политику толерантности и понимания. Мы, проживающие в Казахстане азербайджанцы, просим Вас довести до сведения президента России Владимира Путина нашу обеспокоенность, и проявить солидарность в вопросе сохранения ВАК».

Проживающие в Казахстане азербайджанцы довели до сведения А.Коновалова, что ликвидация ВАК может нанести ущерб отношениям, сохраняющимся и развивающимся на протяжении долгих лет благодаря усилиям Ильхама Алиева и Владимира Путина. Ассоциация азербайджанских центров культуры в Казахстане выразила надежду на то, что А.Коновалов проявит понимание к создавшейся ситуации и поможет в решении проблемы.