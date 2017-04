Rəşad Kəsəmənli: Özcan Denizi Azərbaycana dəvət edən şərəfsizdir

2017-04-07 16:26 | www.oxu.az | 3

Mərhum şair Nüsrət Kəsəmənlinin oğlu Rəşad Kəsəmənli Türkiyə müğənnisi Özcan Denizin növbəti dəfə yenidən erməni dilində mahnı oxumasına münasibət bildirib.

Oxu.Az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkədə paylaşım edərək “Bundan sonra Özcan Denizi Azərbaycana dəvət edən, onun filminə və ya konsertinə gedən şərəfsizdir” sözlərini yazıb.

“Bu da Bakıya gələndə bəzi “şərəflilərin” az qala qucağına atılacağı Özcan Deniz. Artıq ikinci dəfədir oxuduğu erməni mahnısı ilə bir daha sübut edir ki, qanında erməni qanı var”, - deyə o vurğulayıb.

BU DA BAKIYA GELENDE BEZI "SHEREFLILERIN" AZ QALA QUCAGINA ATILACAGI ......... OZCAN DENIZ!!! ARTIQ IKINCI DEFE OXUDUGU ermeni MAHNISIYLA BIR DAHA SUBUT EDIR KI MENIM QANIMDA ERMENI QANI VAR.BUNDAN SONRA ONU AZERBAYCANA DEVET EDEN DE SHEREFSIZDI ONUN FILMINE VE YA KONSERTINE GEDEN DE.KIM OZUNE GOTURURSE GETSIN!!! KIMSE ONA HAQQ QAZANDIRSA DAHA AGIR SOZ DEYECEM!!!! SHEHIDLERIN RUHUNA HORMETINIZ OLSUN HECH OLMASA AY ............!!!!! BELESI QARDASH TURK MILLETINDEN OLA BILMEZ,QANI XARABDI BUNUN!