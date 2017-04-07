Названа причина неучастия азербайджанских спортсменов в чемпионате Европы

2017-04-07 16:24 | www.oxu.az | 3

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана обнародовала причину отказа от участия в чемпионате Европы в хорватском Сплите.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы федерации Кянан Масталиев, в чемпионате Европы должны были участвовать 4 спортсмена – Мухаммед Мамедли (62 кг), Иса Рустамов (69 кг), Кямран Исмайлов (85 кг) и Гусейн Исмайлов (94 кг).

По его словам, причиной неучастия азербайджанских тяжелоатлетов в чемпионате Европы стали предстоящие IV Исламские игры солидарности в Баку:

«Писали о том, что наши спортсмены отказались от участия в чемпионате из-за боязни быть пойманными на допинге. Это абсурд. Допинг-тесты на чемпионатах Европы были всегда. Причина отказа наших спортсменов от участия в чемпионате Европы в хорватском Сплите связана с Исламскими Играми. Мы подумали, что если наши спортсмены за месяц примут участие в двух соревнованиях высокого уровня, то это может им навредить».

Кянан Масталиев заявил, что все члены делегации, кроме наставника команды Октая Мухтарова, тренеров Эльнура Гусейнова и Натальи Прищепы, врача Вахида Назарова, массажиста Ильхама Мамедова по решению тренерского состава вернулись обратно.

Отметим, что хорватское издание «Jutarnji List» написало о таинственном исчезновении сборной Азербайджана, которая должна была участвовать в чемпионате Европы в хорватском Сплите. Издание предположило, что азербайджанские спортсмены испугались допинг-контроля.

Эльвин Ахмедов

