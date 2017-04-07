Абдул-Фаттах ас-Сиси: Связи между Египтом и Азербайджаном получили развитие во многих сферах

2017-04-07 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси в пятницу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Передаю вам мои самые искренние приветствия. Сердечно поздравляю вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом. Пользуясь этой приятной возможностью, хочу с уверенностью заявить, что существуют прочные отношения, связывающие правительства и народы наших стран. За прошедшие годы связи между Египтом и Азербайджаном получили развитие во многих сферах, особенно в энергетической сфере. Мы стараемся повысить и эти отношения до уровня существующих между нашими странами хороших политических отношений.

Несомненно, что визит министра иностранных дел Азербайджана в Каир в ноябре 2016 года и работы по подготовке к проведению в Каире в июле 2017 года заседания Совместной межправительственной комиссии еще более повышают наши совместные усилия, направленные на улучшение отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Абдул-Фаттах ас-Сиси пожелал Ильхаму Алиева успехов в делах, а дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благосостояния.