Еще 7 е-услуг Минналогов Азербайджана интегрированы в портал е-правительства

2017-04-07 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Семь электронных услуг министерства по налогам Азербайджана интегрированы в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится в пятницу в сообщении информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

- Подготовка и налоговыми органами деклараций и направление их для утверждения налогоплательщикам,

- Представление "Упрощенной налоговой декларации" с помощью Call-центра,

- Прием заявлений о продлении срока предоставления налогового отчета на доход и прибыль,

- Снятие физических лиц с налогового учета,

- Смена пользовательского ID Asan Imza,

- Онлайн предъявление в налоговые органы отчетов, налоговых деклараций (за исключением упрощенной налоговой декларации) и справок об отсутствии и налоговых обязательств,

- Подача информации о готовом документе.

Из перечня е-услуг министерства доступных на портале была выведена услуга "Информация о полномочии лица на право подписи". В настоящее время число электронных услуг Минналогов Азербайджана достигло 65.

Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов.

Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет усиления взаимодействия различных госорганов и ускорения документооборота в электронном формате.

Из общего числа утвержденных электронных услуг (457) в портал было интегрировано 341 е-услуг. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 497.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev