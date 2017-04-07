Еще 7 е-услуг Минналогов Азербайджана интегрированы в портал е-правительства
2017-04-07 15:43 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Семь электронных услуг министерства по налогам Азербайджана интегрированы в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится в пятницу в сообщении информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
- Подготовка и налоговыми органами деклараций и направление их для утверждения налогоплательщикам,
- Представление "Упрощенной налоговой декларации" с помощью Call-центра,
- Прием заявлений о продлении срока предоставления налогового отчета на доход и прибыль,
- Снятие физических лиц с налогового учета,
- Смена пользовательского ID Asan Imza,
- Онлайн предъявление в налоговые органы отчетов, налоговых деклараций (за исключением упрощенной налоговой декларации) и справок об отсутствии и налоговых обязательств,
- Подача информации о готовом документе.
Из перечня е-услуг министерства доступных на портале была выведена услуга "Информация о полномочии лица на право подписи". В настоящее время число электронных услуг Минналогов Азербайджана достигло 65.
Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов.
Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет усиления взаимодействия различных госорганов и ускорения документооборота в электронном формате.
Из общего числа утвержденных электронных услуг (457) в портал было интегрировано 341 е-услуг. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 497.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev