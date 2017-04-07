Маргвелашвили: «Нам следует начать активную работу для того, чтобы стать страной-аппликантом Евросоюза»

2017-04-07 17:11 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «newsgeorgia.ge», об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая в парламенте страны в Кутаиси.

«Для этого необходимо усилить демократию, устойчивость институтов, защиту прав человека, верховенство закона, развитие экономики и создать реально действующую европейскую судебную систему. Урегулировать имеющиеся экономические и социальные проблемы, конечно же, не так легко. Их решение связано с процессом европейской интеграции. С этой стороны мы действительно предприняли шаги. Однако мы не должны удовлетворяться достигнутым. Декларированная и окончательная цель Грузии – возвращение в историческую семью европейских государств», - подчеркнул он.

Георгий Маргвелашвили отметил, что одной из важных задач внешней политики Грузии остается расширение транспортного коридора Европа-Азия и большая включенность государства в новые проекты по этому направлению.