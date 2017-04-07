К берегам Сирии направляется фрегат «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами на борту

2017-04-07 17:12 | www.apa.az | 3

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порте Тартус в Средиземном море.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ТАСС.

Российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе.

Отмечается, что продолжительность пребывания фрегата у берегов Сирии зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца.