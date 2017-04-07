В Азербайджане повысится зарплата 45 тыс. учителей

2017-04-07 15:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение этого года в диагностическом оценивании примут участие около 45 тысяч учителей, в результате с января 2018 года их заработная плата будет повышена, сказал в пятницу на пресс-конференции заместитель завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, в этом году первое диагностическое оценивание будет проведено с 16 по 21 апреля в Бардинском олимпийском спорткомплексе. В оценивании примут участие преподаватели государственных общеобразовательных учреждений Агдамского, Физулинского, Бардинского, Тертерского, Бейлаганского, Лачинского, Кельбаджарского, Ходжавендского и Джабраильского районов.

«Диагностическое оценивание учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Агстафинского, Товузского и Газахского районов, будет проведено с 25 по 27 апреля в Товузском районе. Диагностическое оценивание учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Гахского, Габалинского, Шекинского, Загатальского, Балакенского, Огузского районов, а также в расположенных в этих районах общеобразовательных учреждениях Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского и Ходжалинского районов, будет проведено с 1 по 6 мая в Гахском районе. В диагностическом оценивании, которое будет проведено с 12 по 17 мая в Мингячевире, смогут принять участие учителя общеобразовательных школ Мингячевира и Нафталана, Евлахского, Агдашского, Геранбойского, Гекчайского районов, а также расположенных в этих районах общеобразовательных школ Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского и Ходжалинского районов», - сказал Багиров.

Дагностическое оценивание в Баку продлится два дня, сказал Багиров.

По его словам, в оценивании, которое состоится 24-25 мая в Баку, примут участие учителя средних общеобразовательных учреждений Зангиланского, Ходжавендского, Джабраильского, Ходжалинского, Кельбаджарского, Агдамского, Физулинского и Лачинского районов.

Как сказал Багиров, учителя, участвующие в диагностическом оценивании, зайдя на сайт dq.edu.az , могут получить подробную информацию об этом. Информация о дате диагностического оценивания будет размещена на личной странице каждого его участника.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)