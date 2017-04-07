На заседании СМИД СНГ обсуждались важнейшие международные вопросы - глава МИД Узбекистана

2017-04-07 15:53 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - На заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, состоявшемся в Ташкенте в пятницу, был рассмотрен широкий круг вопросов, сообщил председательствовавший на мероприятии глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"В Ташкенте успешно завершилось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ. Мы рассмотрели 15 вопросов", - сказал Камилов журналистам.

По его словам, состоялось обсуждение широкого спектра вопросов - начиная от сотрудничества стран СНГ и заканчивая важнейшими международными проблемами.

Как сообщалось, в повестку дня заседания вошли проекты документов по взаимодействию стран СНГ во внешнеполитической, правовой сферах, в вопросах обеспечения безопасности государств-учредителей, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Заседание СМИД в Ташкенте является одним из ключевых этапов подготовки заседаний Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества, которые проводятся два раза в год. В текущем году очередные встречи глав государств состоятся в октябре в Москве, в мае - в Казани и в ноябре - в Ашхабаде.

Участие в заседании СМИД СНГ приняли участие главы МИД Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, заместители министров Азербайджана, Молдавии и Туркменистана, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)