Имущество менеджмента обанкротившихся банков будет конфисковано и продано

2017-04-07 17:21 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде проинформировал об изменениях в закон «О банках». По его словам, если изменения будут приняты, то в Азербайджане будет внедрена процедура добровольной реструктуризации обязательств банка. Согласно проекту, банки смогут обратиться в суд с заявлением в связи с реструктуризацией обязательств. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней, после чего будет принято решение.

Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, также планируется создание переходных банков. То есть орган по контролю за финансовыми рынками в обязательном порядке должен будет решать вопросы проблемных банков, которые не смогли самостоятельно реструктуризироваться. К ним относятся решение проблем по переведению в обязательном порядке на акции банка депозитов акционеров, лиц, уполномоченных принимать решения касательно управления банком; выставление на продажу части акций банка и привлечение рыночных средств, выставление на продажу активных обязательств банка в целом или частями. Предлагается создать переходные банки, то есть не создается новый банк, а орган по контролю за финансовыми рынками в упрощенном порядке создает временный банк, к которому переходят здоровые активы и обязательства. Через определенное время оздоровленный банк выносится на продажу.

Согласно изменениям, если менеджмент и акционеры банка окажутся ответственными за возникновение проблем в этом банке, то они должны будут возместить нанесенные убытки. То есть имущество менеджмента и акционеров обанкротившихся банков будет конфисковано и продано.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.