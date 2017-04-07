НАТО: Сирийская власть несет ответственность за авиаудар США

2017-04-07 16:52 | www.oxu.az | 3

Власти Сирии полностью несут ответственность за удар США по их военной базе, последовавший за химатакой в Идлибе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Вслед за чудовищной атакой с использованием химического оружия в Хан-Шейхуне, жертвами которой стали десятки человек, включая большое число детей, США нанесли удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Сирийский режим несет полную ответственность за это событие», - заявил Й.Столтенберг, заявление которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса.

По его словам, «НАТО постоянно осуждало продолжение использования Сирией химического оружия в явное нарушение международных норм и соглашений». Вместе с тем, Столтенберг заявил, что «НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии».

Н.О.