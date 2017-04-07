В «Шереметьево» скончался известный итальянский спортсмен

2017-04-07 17:03 | www.oxu.az | 3

В московском аэропорту «Шереметьево» скончался итальянский спортсмен, супервайзер Европейской федерации волейбола Бруно Луббати.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, причиной смерти 64-летнего спортсмена стала сердечная недостаточность.

Мужчина летел из Москвы в Париж. После посадки ему стало плохо, и он умер.

Отмечается, что на помощь ему прибыли медики, которые пытались реанимировать спортсмена около получаса. Однако спасти Луббати им не удалось.

По информации собеседников Life, тело итальянца обнаружили на стоянке возле аэропорта. Лубатти прилетел в Москву из города Кунео, чтобы продолжить путешествие в Париж.

Н.О.