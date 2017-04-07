Состоялась презентация книги академика Рамиза Мехтиева «Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций»

2017-04-07 15:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Академии государственного управления (АГУ) при Президенте Азербайджана в пятницу состоялась презентация книги руководителя Администрации Президента, академика Рамиза Мехтиева «Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций».

Эта книга академика Рамиза Мехтиева посвящена анализу проблемы создания независимого Азербайджанского государства на исходе XX века, формированию национальной идентичности в современный период. Можно с уверенностью сказать, что данное масштабное исследование впервые раскрывает основные этапы формирования и реализации национальной идеи азербайджанского народа.

Ректор Академии государственного управления, академик Урхан Алекберов отметил, что в книге автор подробно описывает этапы формирования национальной идеи, анализирует роль исторических личностей, деятелей культуры Азербайджана в ее становлении, рассматривает присущие азербайджанскому этно-культурному пространству модели. В центре внимания ученого также пути развития азербайджанской идеи в XXI веке.

Первый проректор АГУ по учебной работе, профессор Аликрам Абдуллаев, проректор по гуманитарным и социальным вопросам, доцент Мехди Абдуллаев, главный консультант службы Государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Азербайджанской Республики, заведующий кафедрой философии и социальной психологии АГУ, профессор Этибар Наджафов, профессор кафедры истории Муса Гулузаде, доцент кафедры международных отношений и внешней политики, руководитель Центра исследований Карабах Эльчин Ахмедов выразили мнения о книге.

Учитывая исторические процессы, тенденции современного мира, возможности Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев выражает уверенность в том, что страна должна перейти к качественно новому технологическому обществу: «Увеличение числа креативных и умных людей, интеллектуалов, обладающих творческой энергией, может стать той движущей силой, которая приведет к созданию в Азербайджане современного развитого общества. Эти качества нации должны лежать в основе инновационной модернизации страны как главной составляющей материализации национальной идеи».

В выступлениях подчеркивалось, что автор в своем фундаментальном труде анализирует роль молодежи в строительстве будущего Азербайджана, ее место в информационном обществе и участие в инновационном развитии.