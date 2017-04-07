Эрдоган: «США сделали правильный шаг, но недостаточный»

2017-04-07 17:25 | www.apa.az | 3

«Этой ночью с американских кораблей в Средиземном море был нанесен удар по авиабазе, где базировались самолеты с химическим оружием. Сирийская авиабаза была взорвана. Я хочу заявить, что приветствую этот шаг, направленный против военных преступлений в Сирии».

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, эти слова произнес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге, проведенном в пограничном с Сирией городе Хатай.

Он заявил, что Турция поддерживает все инициативы, которые обеспечат безопасность сирийского народа: «Сирийский режим устроил в Идлибе кровавую бойню, убив с помощью химического оружия невинных, беззащитных детей. Те, кто это совершил не имеют право чувствовать себя в безопасности. Никто не сможет убивать людей, прикрываясь борьбой с ИГИШ».

Р.Эрдоган также подчеркнул, что считает шаг США недостаточным: «Я считаю это недостаточным. Мы вынуждены продолжать. Пришло время сделать все, чтобы защитить угнетенный сирийский народ. По нашему мнению, последние события доказали правильность нашей позиции в связи с созданием зон безопасности на освобожденных от террористов территориях».